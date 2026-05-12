Агент озвучил свое мнение о будущем вратаря «Сочи» в команде

Футбольный агент Дмитрий Селюк озвучил своё мнение о будущем вратаря «Сочи» Александра Дёгтева в команде на фоне предложений из других клубов.

«Я бы посоветовал Дёгтеву играть, пусть даже в Первой лиге, а не переходить в эти команды, потому что он будет сидеть на лавке. Мне кажется, что это просто агентские игры. Ему ведь только 21 год, а это тот возраст, в котором можно набираться опыта» - заявил Селюк.

Александр Дёгтев – воспитанник петербургского «Зенита». Некоторые время играл за молодёжную команду петербуржцев. 9 июля 2023 года подписал свой первый профессиональный контракт с «Сочи». 25 мая 2024 года дебютировал в чемпионате России, выйдя в стартовом составе на матч против «Рубина». По итогам сезона 2024/25 вместе с командой занял пятое место и пробился в РПЛ по итогам переходных матчей.

В нынешнем сезоне чемпионата России на счету 21-летнего футболиста 17 матчей, из которых он три сыграл на ноль. Пропустил во всех этих матчах Дёгтев 33 гола. Трансферная стоимость Дёгтева составляет 800 тысяч евро.

В матче 29 тура чемпионата России «Сочи» на выезде уступил «Зениту» со счётом 1:2 После этого поражения сочинская команда потеряла шансы остаться в РПЛ. Следующий сезон «Сочи» проведёт в Первой лиги.