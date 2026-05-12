Сборная Чехии объявила расширенный состав на ЧМ

Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии опубликовал расширенный список национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике. В предварительную заявку вошли 54 человека.

Вратари: Лукаш Горничек («Брага»), Мартин Едличка («Баник» Острава), Антонин Кински («Тоттенхэм Хотспур»), Ян Кутны («Сигма» Оломоуц), Матей Коварж («ПСВ» Эйндховен), Якуб Маркович («Славия» Прага), Индржих Станек («Славия» Прага).

Защитники: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Доудера («Славия» Прага), Матей Гадаш («Сигма» Оломоуц), Томаш Голеш («Славия» Прага), Робин Гранач («Хоффенхайм»), Штепан Халоупек («Славия» Прага), Вацлав Емелька («Виктория» Пльзень), Давид Юрасек («Славия» Прага), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Карел Спачил («Виктория» Пльзень), Адам Шевинский («Спарта» Прага), Мартин Витик («Болонья»), Томаш Влчек («Славия» Прага), Ярослав Зелены («Спарта» Прага), Давид Зима («Славия» Прага).

Полузащитники: Лукаш Амброс («Гурник» Забже), Михал Беран («Сигма» Оломоуц), Павел Буха («Цинциннати»), Лукаш Черв («Виктория» Пльзень), Крыштоф Данек («ЛАСК» Линц), Владимир Дарида («Градец-Кралове»), Патрик Хеллебранд («Гурник» Забже), Адам Карабец («Олимпик» Лион), Ондржей Кричфалуши («Баник» Острава), Томаш Ладра («Виктория» Пльзень), Давид Планка («Баник» Острава), Лукаш Провод («Славия» Прага), Матей Рынеш («Спарта» Прага), Лукаш Садилек («Гурник» Забже), Михал Садилек («Славия» Прага), Хьюго Сохурек («Спарта» Прага), Александр Сойка («Виктория» Пльзень), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»), Павел Шульц («Олимпик» Лион), Денис Вишински («Виктория» Пльзень).

Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томаш Хоры («Славия» Прага), Моймир Хитил («Славия» Прага), Кристоф Кабонго («Млада-Болеслав»), Ян Климент («Сигма» Оломоуц), Ян Кухта («Спарта» Прага), Васил Кушей («Славия» Прага), Ондржей Михалик («Градец-Кралове»), Войтех Патрак («Пардубице»), Вацлав Сейк («Сигма» Оломоуц), Патрик Шик («Байер» Леверкузен), Матей Выдра («Виктория» Пльзень).

На чемпионате мира — 2026 сборная Чехии сыграет в группе А с командами Южной Кореи, ЮАР и Мексики.