Стал известен главный кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Немецкий тренер Сандро Шварц стал главным претендентом на пост тренера ЦСКА. При этом, переговоры между сторонами идут тяжело.

Самому Шварцу нравится идея возглавить ЦСКА. Стороны не обсудили ещё детали будущего соглашения и переговоры продолжают идти. Также вместо Шварца есть альтернативная кандидатура в виде бывшего тренера «Динамо» Марцелла Лички. При этом, руководство клуба ещё имеет вариант оставить исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова на постоянной основе. При другом тренере он останется в штабе команды.

4 мая 2026 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Фабио Челестини по соглашению сторон. Вместе с ним клуб покинули члены его тренерского штаба: Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. В заявлении пресс-службы ЦСКА выражена благодарность Челестини за выигранный Суперкубок России, яркий футбол и эмоции 2025 года, а также за веру и развитие воспитанников клуба.

Сандро Шварц в 2020-2022 годах был главным тренером московского «Динамо». В декабре 2021 соглашение было продлено до конца сезона 2023/24 годов. Но в июне 2022 года Шварц покинул пост тренера бело-голубых. В 2022-2023 годах возглавлял «Герту». В 2023-2025 был тренером клуба MLS «Нью-Йорк Ред Буллз».