Губерниев ответил, где должны продолжить карьеру Гусев и Игдисамов

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе российских тренеров Ролана Гусева и Дмитрия Игдисамова на посту московских "Динамо" и ЦСКА соответственно.

По мнению Губерниева, оба специалиста должны продолжить работу в своих клубах.

"Я считаю, что и Гусев, и Игдисамов должны остаться. Хорошие наши ребята, тренеры. А то сейчас опять пригласят кого?нибудь, а через некоторое время будут увольнять. Вот приглашали Челестини, и что?" — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".

Ролан Гусев тренирует "Динамо" с середины ноября прошлого года после ухода Валерия Карпина. Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после увольнения Фабио Челестини.