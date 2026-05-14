Президент "Реала" разрывает отношения с "Барселоной"

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил о полном разрыве отношений с каталонской «Барселоной» из-за судейского скандала. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

© Газета.Ru

«Я полностью разрываю отношения с «Барселоной». Не хочу иметь никаких связей с клубом, который подкупал арбитров на протяжении двух десятилетий. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала в таком серьезном деле, как дело Негрейры», — заявил Перес.

Судейский скандал вокруг «Барселоны», известный как «Дело Негрейры», связан с обвинениями клуба в выплатах €7,3–8,4 млн бывшему вице-президенту Технического комитета судей (CTA) Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 год. По версии прокуратуры, деньги могли перечисляться для обеспечения лояльности судей. «Барселона» настаивает, что оплачивала исключительно легитимные технические отчеты по арбитрам.

10 мая «Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно стала 29-кратным чемпионом страны. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:0.