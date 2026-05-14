Экс-вратарь сборной СССР назвал будущего чемпиона России

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что чемпионом России станет «Зенит».

«Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» (63) идет вторым. 17 мая «Зенит» в заключительном туре сыграет в гостях с «Ростовом», «Краснодар» примет «Оренбург».

— Как вы считаете, кто выиграет чемпионат?

— Я думаю, что «Зенит».

— Кто станет третьим?

— По третьему месту вопрос еще стоит. Конечно, «Локомотив» может закрепиться. Посмотрим, я никогда не гадал и не люблю это делать. Кто мог ожидать, что «Краснодар» проиграет «Динамо»? Я думал, что «быки» не проиграют, но получилось так. «Динамо» сейчас находится в непонятном состоянии: то играет хорошо, здорово, то не играет. И получилось так, что «Динамо» выиграло. Это же надо, обалдеть можно! «Локомотив» может третьим стать, «Краснодар» в финале со «Спартаком». Футбол — есть футбол, поэтому гадать не будем, — сказал Кавазашвили «Матч ТВ».

