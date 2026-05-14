Геркус: «Краснодар» потерял практически все шансы на победу

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что «Краснодар» потерял практически все шансы на победу в нынешнем сезоне чемпионата России.

В 29-м туре клуб Мурада Мусаева на выезде проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:2.

«В футболе все бывает, но «Краснодар» на 98-99% потерял шансы на титул. Эмоции были, это хорошо, но игра хаотична, так что «Краснодару» где-то не повезло», — заявил Геркус.

«Краснодар» с 63 очками после 29 проведенных матчей находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, на два балла отставая от лидирующего «Зенита».

В заключительном, 30-м туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», а клуб из Краснодара на своем поле примет «Оренбург».

Оба матча состоятся в воскресенье, 17 мая и начнутся в 18:00 по московскому времени.