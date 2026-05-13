Карпин вспомнил о встрече с разъяренными фанатами «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, ранее успевший поработать в «Спартаке», вспомнил о встрече с разъярёнными фанатами красно-белых в 2011 году. Карпин вышел к болельщикам после поражения московского клуба в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА от португальского «Порту» (2:5).

— После хейта со «Спартаком», когда вышли к фанатам и начали общаться. Зачем вы пошли? Их там разрывало.

— Поэтому и пошёл, что их разрывало.

— Вам тогда удалось их успокоить?

— Вроде как да. В конце начали аплодировать, значит, да, — сказал Валерий Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.