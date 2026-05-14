Министр спорта Франции отреагировал на слова Мбаппе про правых политиков

Министр спорта Франции о словах Мбаппе про правых политиков: «Спортсмены – такие же граждане и могут свободно высказываться»
Министр спорта Франции Марина Феррари, комментируя высказывание Килиана Мбаппе о правых политиках, заявила, что спортсмены вправе высказывать свое мнение.
Ранее форвард «Реала» и сборной Франции объяснил, почему негативно отреагировал на победу «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции в 2024 году: «Я знаю, какие могут быть последствия, когда власть достается таким людям. Ты можешь быть игроком, звездой, но, прежде всего, ты гражданин».
«Спортсмены – такие же граждане, как и все остальные. Они могут свободно высказывать свое мнение. У меня нет комментариев по этому поводу», – сказала Феррари в эфире ICI Hérault.
