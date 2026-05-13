В "Локомотиве" прокомментировали переговоры со "Спартаком" по Пруцеву

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о Даниле Пруцеве.

"Вступили ли мы в переговоры со "Спартаком" по Пруцеву? А там все ясно. Есть определенная цена за Пруцева. Если у "Локомотива" будут деньги, мы его приобретем", - сказал Ульянов Sport24.

Данил Пруцев выступает в составе "Локомотива" с конца августа 2025 года на правах аренды из "Спартака". В текущем сезоне за "железнодорожников" полузащитник провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение футболиста с красно-зелеными рассчитано до конца июня 2026 года.