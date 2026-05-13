Килиан Мбаппе: нет ничего лучше, чем представлять свою страну

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что для него значит представлять свою страну на международных турнирах.

«Нет ничего лучше, чем представлять свою страну. Ты становишься частью элиты международных футболистов. Сложно оказаться в ситуации, как у нас, когда все ждут от нас чудес. Но чудеса происходят только на поле; не нужно играть матч до матча», — приводит слова нападающего AS.

За сборную Франции Килиан Мбаппе провёл 96 встреч, в который забил 56 мячей.

Форвард дебютировал за национальную команду своей страны в марте 2017 года в матче отбора к ЧМ-2018 с Люксембургом (3:1).