Карпин назвал футболиста номер один в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о лучшем действующем футболисте в сборной России.

— Будет ли упрощением сказать, что Головин — это футболист номер один в сборной России прямо сейчас? — Ну, если упрощённо говорить, то да. По мастерству Головин, наверное, да. Ну, или он один из лучших двух-трёх игроков. Он думает на долю секунды быстрее остальных и исполняет на долю секунды быстрее. Помимо его мастерства, он ещё командный игрок, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Головину 29 лет. Российский полузащитник выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. За всё время в стане монегасков он сыграл 267 игр, забив 39 голов и 46 ассистов.