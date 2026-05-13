Полузащитник "Зенита" рассказал о своем будущем в клубе

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о том, рассматривает ли вариант с подписанием нового трудового соглашения с клубом.

Текущий контракт Ерохина с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2026 года.

"Чувствую силы и мотивацию продолжать и как минимум ещё сезон помогать "Зениту" на футбольном поле. Хочу и дальше приносить пользу! Понимаю, что для этого у меня есть и качества, и силы. Конечно, хотелось бы продлить контракт. Сейчас все сосредоточены на концовке чемпионата, конкретика появится позже. Определённые разговоры с руководством есть — большего рассказать не могу", — отметил Ерохин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В сезоне 2025/2026 Александр Ерохин провёл за "Зенит" 21 матч в чемпионате и Кубке России, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу. Цвета питерского клуба футболист защищает с 2017 года (272 матча, 46 голов, 21 ассист, 13 трофеев).