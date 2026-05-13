Губерниев ответил, заслужил ли «Спартак» Карседо бронзу РПЛ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об игре московского "Спартака" во второй части сезона 2025/2026.

По мнению Губерниева, новый главный тренер команды Хуан Карседо наладил игру красно-белых в атаке.

"В атаке Карседо наладил игру. Команда хорошо комбинирует — только реализовывать надо побольше. Меня в этом смысле беспокоит, что команда после перерыва на себя не похожа. Что в матче с ЦСКА, что в матче с "Рубином" отдаёт инициативу, выигрывая в один мяч. Но атакующий потенциал с Карседо очевиден, "Спартак" выглядит неплохо. Вот только на бронзу они не наиграли", — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".

После 29 туров "Спартак" с 51 очком занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и ещё может завершить сезон 2025/2026 на 3-й позиции, где сейчас располагается "Локомотив" (53 балла). В заключительном туре "Спартак" сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" (14-е место, 25 очков).