Защитник «Спартака» оценил сравнение команды с «Реалом»

Защитник «Спартака» Александер Джику в разговоре с «Матч ТВ» высказался о сравнениях «красно‑белых» в России с «Реалом» в Испании.

Джику выступает за «Спартак» с сентября 2025 года. Контракт с защитником рассчитан до 2027 года.

— Можно ли сравнивать «Спартак» и «Реал» в своих странах?

— Я не могу их сравнить, «Реал» — один из лучших клубов мира, который нельзя сравнивать. Единственное, что я могу сказать — «Спартак» лучший клуб в России по количеству трофеев.

— Можем ли сказать, что «Реал» в Испании — это как «Спартак» в России?

— Да, так это можно сравнить, — сказал Джику «Матч ТВ».

