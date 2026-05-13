Уругвайский нападающий «Аль-Хиляля» может перейти в итальянский клуб

Уругвайский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес может перейти в итальянский клуб. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«В последние дни посредник предложил Дарвина Нуньеса двум клубам Серии А. Похоже, карьера Нуньеса в «Аль-Хиляле» подошла к концу, и он покинет Саудовскую Аравию в летнее трансферное окно», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 26-летний Дарвин Нуньес провёл 15 матчей, в которых отметился пятью голами и тремя голевыми передачами. Также на его счету шесть игр, три гола и одна результативная передача в Элитной Лиге чемпионов АФК.