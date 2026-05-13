Вратарь «Баварии» согласился на понижение зарплаты

Голкипер немецкой «Баварии» Мануэль Нойер согласовал новый контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

© Чемпионат.com

«40-летний легендарный футболист продлевает контракт до 2027 года. Достигнуто полное соглашение. Снижена зарплата — в настоящее время оценивается до € 20 млн в год до вычета налогов. Ожидается, что подписание состоится, если это будет возможно, до последнего домашнего матча сезона с «Кёльном» в субботу. «Бавария» готовит объявление», — написал Плеттенберг.

Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. С клубом он стал 13-кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов.