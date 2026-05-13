«Зенит» готов обменять Мостового на Карпукаса

«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Артему Карпукасу и готов рассмотреть обмен на хавбека своей команды Андрея Мостового, сообщает «РБ Спорт».

Контракт Карпукаса с «Локо» истекает летом 2027 года. Предметный интерес к футболисту сохраняет «Краснодар», предложение «быков» составляет 4 млн евро. «Локо» же первоначально рассчитывал на компенсацию в 10 млн евро, на данный момент речь идет о сумме в 8 млн евро. Краснодарцы с такой суммой не согласны.