Болельщики «Аль‑Насра» и «Аль‑Хиляля» устроили драку на трибунах

Болельщики «Аль‑Насра» и «Аль‑Хиляля» устроили беспорядки на трибунах и избивали друг друга палками после завершения матча 32‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщает The Sunday Guardian.

Встреча в Эр‑Рияде прошла во вторник и завершилась со счетом 1:1. «Аль‑Хиляль» сравнял счет на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте, когда голкипер хозяев Бенто срезал мяч в собственные ворота. После этого на трибунах стадиона произошли столкновения между фанатами команд. Словесные оскорбления между болельщиками быстро переросли в драку.

В социальных сетях фанаты утверждали, что болельщики «Аль‑Хиляля» напали на VIP‑сектор «Аль‑Насра», используя палки в качестве орудия для атаки.

Позже официальный аккаунт Главного управления безопасности Саудовской Аравии подтвердил арест болельщиков, спровоцировавших драку.

«Аль‑Наср» пока лишился возможности досрочно завоевать чемпионство. В последнем туре команда (83 очка) примет «Дамак». У занимающего второе место в таблице «Аль‑Хиляля» (78) запланированы матчи против «Неома» и «Аль‑Фейхи».