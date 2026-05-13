Умер лучший бомбардир "Лиона"

Лучший бомбардир в истории французского футбольного клуба "Лион" Флёри Ди Налло умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Причина смерти не называется.

На протяжении всей карьеры Ди Налло, выступавший на позиции нападающего, играл во Франции. С 1960 по 1974 год он защищал цвета "Лиона", став лучшим бомбардиром клуба. На его счету 222 гола в 494 матчах в различных турнирах. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок Франции (1964, 1967, 1973) и один раз завоевал суперкубок страны (1973).

За сборную Франции Ди Налло сыграл 10 матчей, в которых забил 8 мячей.