Мостовой ответил, может ли "Спартак" обыграть "Краснодар" в финале КР

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы команды на победу в Кубке России сезона 2025/2026.

В суперфинале турнира красно-белые померяются силами с "Краснодаром". По мнению Мостового, большая часть зрителей, которые придут на "Лужники" посмотреть финал вживую, будут болеть за "Спартак".

"Конечно, "Спартаку" по силам обыграть "Краснодар". Играем в "Лужниках", из 80 тысяч зрителей 60, а может, и 70 будут болеть за спартаковцев. Вы представляете, какая это поддержка? Ещё нужно учитывать, в каком подавленном состоянии будет "Краснодар", если упустит чемпионство. На Кубок нужно будет по?новому собираться. Смогут ли они это сделать? Часто бывает, что нет. Поэтому интересно", — отметил Мостовой в беседе с "Матч ТВ".

Суперфинал Кубка России сезона 2025/2026 пройдёт на стадионе "Лужники" в Москве 24 мая.