Суперкомпьютер предсказал итоговое место «Спартака» в РПЛ

Суперкомпьютер спрогнозировал итоговое место «Спартака» в РПЛ сезона-2025/2026
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Спартака» на итоговое место в РПЛ за тур до конца чемпионата.
Так, «Спартак» сохраняет шансы на три вероятных исхода. Однако наиболее вероятным вариантом для красно-белых является четвёртая строчка. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже пятого места.
Вероятность «Спартака» занять конкретное итоговое место в РПЛ:
- 1-е и 2-е места — вероятность 0%;
- 3-е место — вероятность 20,3%;
- 4-е место — вероятность 68,5%;
- 5-е место — вероятность 11,2%;
- места с 6-го по 16-е — вероятность 0%.
Напомним, сейчас «Спартак» идёт на четвёртом месте в РПЛ, отставая от «Локомотива», занимающего третье место, на два очка.
