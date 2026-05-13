Суперкомпьютер предсказал итоговое место «Спартака» в РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Спартака» на итоговое место в РПЛ за тур до конца чемпионата.

Так, «Спартак» сохраняет шансы на три вероятных исхода. Однако наиболее вероятным вариантом для красно-белых является четвёртая строчка. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже пятого места.

Вероятность «Спартака» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е и 2-е места — вероятность 0%;

3-е место — вероятность 20,3%;

4-е место — вероятность 68,5%;

5-е место — вероятность 11,2%;

места с 6-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, сейчас «Спартак» идёт на четвёртом месте в РПЛ, отставая от «Локомотива», занимающего третье место, на два очка.