Вратарь "Динамо" рассказал, как относится к лидерству "Зенита" в РПЛ

Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Андрей Лунев полностью сосредоточен на выступлениях за бело-голубых, ему все равно, кто станет чемпионом страны по итогам сезона-2025/26. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Лунев выступал за петербургский клуб с 2017 по 2021 год. 34-летнего голкипера признали лучшим игроком матча 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги с "Краснодаром" (2:1). Уступив бело-голубым, подопечные Мурада Мусаева упустили возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата страны. "Краснодар" занимает второе место с 63 очками, лидирует "Зенит" (65 очков).

"У меня весь фокус на выступлениях "Динамо". Если это не наша команда, то все равно, кто берет золото. Мы же, к сожалению, порадовать в этом сезоне болельщиков не сумели", - ответил Лунев на вопрос о чемпионской гонке "Зенита" и "Краснодара".

Для завоевания чемпионского титула "Зениту" достаточно сыграть вничью на выезде с "Ростовом". "Краснодару" в этом случае не хватит домашней победы над "Оренбургом". Матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 17 мая.