Игрок ЦСКА покидает клуб

В агентстве Best of You Sports, представляющем интересы футболиста Даниэля Руиса, высказались о выступлении игрока за ЦСКА.

В агентстве сообщили, что бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был заинтересован в переходе футболиста.

"Руис покидает ЦСКА и возвращается в "Мильонариос". Мы рассматриваем варианты в РПЛ и других лигах. Доволен ли Даниэль опытом в ЦСКА? Нет. Челестини сам просил его переход, у нас даже был совместный видеозвонок, где он говорил, что игрок ему нравится. Когда Руис играл, команда показывала хорошие результаты и шла наверху таблицы, но позже ему перестали давать возможность выходить на поле", - сказали в агентстве Sport24.

Даниэль Руис выступает в составе московского ЦСКА с августа 2025 года на правах аренды из колумбийского "Мильонариоса". В текущем сезоне за "армейцев" левый вингер провел 7 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение игрока с московским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.