Экс-тренер "Локомотива" высказался об игре Дурана за "Зенит"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о футболисте "Зенита" Джоне Дуране.

Российский специалист назвал приглашение футболиста в "Зенит" ошибкой.

"Он много может, но почему он это не продемонстрировал, я не знаю. Его приглашение - это ошибка, бесполезный игрок оказался, на него потрачено время и деньги, а КПД очень низкое", - сказал Семин "Советскому спорту".

Джон Дуран выступает в составе "Зенита" с февраля 2026 года на правах аренды из "Аль-Насра". В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 9 матчей и забил 2 гола. Соглашение с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.