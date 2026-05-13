«Спартак» не продлит контракт с нападающим Антоном Заболотным. По данным источника, форвард не входит в планы Хуана Карлоса Карседо.

Transfermarkt оценивает форварда в 500 тысяч евро, до трансфера в «Спартак» сообщалось об интересе к нему со стороны «Балтики».

В текущем розыгрыше РПЛ на счету форварда ни одного гола в РПЛ. Ранее сообщалось об употреблении форвардом допинга, факт чего он сам отрицает, ожидая судебных разбирательств.

Заболотный – третий игрок в истории, поигравший и за «Спартак», и за «Зенит», и за ЦСКА.