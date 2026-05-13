Анчелотти высказался о возможности вызова Неймара в сборную Бразилию

Анчелотти заявил, что Неймар «был и остается» частью его планов: «Он большой талант, нужно смотреть, в хорошем ли он состоянии»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о возможности вызова Неймара в национальную команду.
34-летний форвард «Сантоса» не выступал за сборную с 2023 года. Ранее он вошел в расширенный список игроков для участия в ЧМ-2026.
Итальянец заявил, что Неймар «был и остается» частью его планов, но решение будет принято «в результате оценки [его физической формы]».
«Я ожидал этого вопроса. Он большой талант. Нам нужно смотреть не на его умение принимать мяч или пасовать, а в хорошем ли он состоянии», – сказал Анчелотти.
Черчесов не покинет «Ахмат». У тренера есть договоренность с президентом клуба Закриевым, что он отработает 3-летний контракт до конца (Иван Карпов)
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен будет общаться с «Феррари», «Маклареном» и «Мерседесом». Освободят ли кокпит для Макса? Большой вопрос»
Смолов спародировал диалог Широкова с фанатом: «Ты ##### жжешь?» Он: «Кто, я? Я не жгу». Дебилы, #####!»
Черчесов не покинет «Ахмат». У тренера есть договоренность с президентом клуба Закриевым, что он отработает 3-летний контракт до конца (Иван Карпов)
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен будет общаться с «Феррари», «Маклареном» и «Мерседесом». Освободят ли кокпит для Макса? Большой вопрос»
Смолов спародировал диалог Широкова с фанатом: «Ты ##### жжешь?» Он: «Кто, я? Я не жгу». Дебилы, #####!»