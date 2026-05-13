Комментатор объяснил, почему тренера Гусева надо оставлять в "Динамо"

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о главном тренере "Динамо" Ролане Гусеве.

Дмитрий Шнякин заявил, что тренерский штаб нашел точки соприкосновения с командой.

"Гусева надо оставлять. Члены этого замысловатого и интересного тренерского штаба - Гусев, Роман Шаронов, Юрий Жирков - нашли точки соприкосновения с этой командой. То, как "Динамо" противостояло в Кубке России "Краснодару", как смогли противостоять Джону Кордобе, говорит о том, что тренерский штаб разбирается, есть точки роста", - сказал Шнякин "Матч ТВ".

Ролан Гусев является главным тренером московского "Динамо" с конца декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 19 матчей, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.

На данный момент "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 29 матчах.