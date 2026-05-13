Порноактриса пообещала Сафонову жаркую ночь за успех в ЛЧ, жена Матвея отреагировала
В соцсетях разгорелась интересная ситуация вокруг вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова. Порноактриса Мэри Рок записала видеообращение к российскому футболисту. Она пообещала ему «жаркую ночь» за победу в Лиге чемпионов, а также по одной «жаркой ночи» за каждый сейв в финальном матче.
Жена Матвея Сафонова, Мария, отреагировала на послание порноактрисы ответным постом.
«Порноактриса пожелала моему мужу удачи в финале ЛЧ и пообещала за каждый сейв жаркую ночь. Она не подозревает, что жаркие ночи для него — это решение кроссвордов, просмотр „Что? Где? Когда?“ и отбой в 23:30, потому что ему утром, *****, вставать на тренировку», — написала жена Сафонова в соцсетях.