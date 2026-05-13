«Зенит» намерен начать переговоры с «Динамо» по трансферу Тюкавина

«Зенит» намерен начать переговоры с «Динамо» по трансферу Константина Тюкавина, сообщает Legalbet.

В клубе из Санкт-Петербурга 23-летнего форварда считают приоритетным вариантом для усиления линии атаки в ближайшее трансферное окно.

В «Зените» рассматривают сразу несколько сценариев возможной сделки. Первый вариант предполагает полноценный выкуп нападающего. Второй – обмен с участием нескольких футболистов петербургского клуба с дополнительной денежной компенсацией в пользу москвичей.

Тюкавин – воспитанник «Динамо», с 2020 года он выступает за основную команду бело-голубых. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 млн евро.