Генич назвал кандидата на пост главного тренера ЦСКА

Комментатор Константин Генич высказался о возможном кандидате на пост главного тренера ЦСКА.

"Есть свободные тренеры, как Рашид Рахимов, есть легенда клуба Сергей Игнашевич. Почему бы не Рахимов? Футбол у него сбалансированный, не всегда яркий, нынешние игроки при нем могли бы играть чуть иначе. Это мои мысли вслух", - сказал Генич "Матч ТВ".

Ранее Рашид Рахимов занимал пост главного тренера казанского "Рубина". В текущем сезоне под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.