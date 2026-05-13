Генич назвал кандидата на пост главного тренера ЦСКА

Генич предложил кандидата на пост главного тренера ЦСКА
Комментатор Константин Генич высказался о возможном кандидате на пост главного тренера ЦСКА.
Константин Генич заявил, что футбол Рашида Рахимова является сбалансированным.
"Есть свободные тренеры, как Рашид Рахимов, есть легенда клуба Сергей Игнашевич. Почему бы не Рахимов? Футбол у него сбалансированный, не всегда яркий, нынешние игроки при нем могли бы играть чуть иначе. Это мои мысли вслух", - сказал Генич "Матч ТВ".
Ранее Рашид Рахимов занимал пост главного тренера казанского "Рубина". В текущем сезоне под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.
На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.