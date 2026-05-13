Выяснилось, отпустит ли "Динамо" Тюкавина

«Динамо» не отпустит Тюкавина в российский клуб летом. Бело-голубых не устроит ни продажа форварда, который интересен «Зениту», ни обмен с доплатой или без нее (Иван Карпов)
Маловероятно, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин перейдет в «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы предложить за 23-летнего игрока 20 миллионов евро. Также рассматривается вариант с обменом в «Динамо» вингера Андрея Мостового с доплатой в 10 млн евро.
По данным инсайдера Ивана Карпова, бело-голубые не рассматривают возможность перехода Тюкавина в другой российский клуб этим летом – ни за деньги, ни за других игроков, ни за других игроков плюс доплату.
Контракт Константина рассчитан до 2030 года, в нем нет фиксированных отступных для команд из России, сумма для Европы – 20 млн евро.
Тюкавин забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче Мир РПЛ в этом сезоне.
