Российские футболистки дважды сыграют с Китаем

Женская сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против команды Китая на сборе в Ухани, сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).

Учебно‑тренировочный сбор российской национальной команды пройдет в Ухани с 31 мая по 8 июня. Матчи против сборной Китая запланированы на 3 и 7 июня.