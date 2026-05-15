Российские футболистки дважды сыграют с Китаем

Женская сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против команды Китая на сборе в Ухани, сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).
Учебно‑тренировочный сбор российской национальной команды пройдет в Ухани с 31 мая по 8 июня. Матчи против сборной Китая запланированы на 3 и 7 июня.
— С удовольствием откликнулись на предложение китайской стороны сыграть два товарищеских матча. Сборная Китая — сильный соперник, с которым будет интересно и полезно встретиться. Китаянки — полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошел в Австралии. Мы посмотрели игры нашего будущего оппонента с этого турнира — хорошие впечатления. Игроки прекрасно оснащены физически и технически, дисциплинированы, — сказал главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.