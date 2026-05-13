Выяснилось, покинет ли Черчесов «Ахмат»

Черчесов не покинет «Ахмат». У тренера есть договоренность с президентом клуба Закриевым, что он отработает 3-летний контракт до конца (Иван Карпов)
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов продолжит работать в грозненском клубе.
По информации инсайдера Ивана Карпова, у специалиста есть договоренность с президентом клуба Ибрагимом Закриевым, согласно которой он отработает свой трехлетний контракт до конца. С начала работы Черчесова на данный момент прошло 9 месяцев.
Как пишет Карпов, в Чечне для Черчесова очень много сделали, его пожелания были исполнены. Поэтому, даже в случае обращений от «Динамо» или «Локомотива», изменить порядок вещей может только сам «Ахмат».
