Выяснилось, покинет ли Черчесов «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов продолжит работать в грозненском клубе.

По информации инсайдера Ивана Карпова, у специалиста есть договоренность с президентом клуба Ибрагимом Закриевым, согласно которой он отработает свой трехлетний контракт до конца. С начала работы Черчесова на данный момент прошло 9 месяцев.

Как пишет Карпов, в Чечне для Черчесова очень много сделали, его пожелания были исполнены. Поэтому, даже в случае обращений от «Динамо» или «Локомотива», изменить порядок вещей может только сам «Ахмат».