Агент хорвата Бьелицы прокомментировал интерес ЦСКА к тренеру

В агентстве бывшего тренера загребского «Динамо» Ненада Бьелицы прокомментировали информацию об интересе к специалисту со стороны ПФК ЦСКА.

«Я общаюсь с несколькими командами. Посмотрим, где Ненад окажется. Пока мы этого не знаем, говорить о какой-либо конкретике слишком рано. Это было бы некорректно и неправдой. Но мы работаем в этом направлении. ЦСКА — большой клуб, с огромной историей — не только в России, но и в Европе. А Ненад Бьелица — топ-тренер, который играл с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов, работал в «Унионе» из Берлина, владеет несколькими языками и отлично разбирается в футболе. Это был бы прекрасный вариант для обеих сторон. Но случится ли он, мы пока не знаем. Посмотрим», — сказал корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко владелец агентства Niagara Sports Company и агент тренера Анди Бара.