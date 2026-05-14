«Барселона» может купить игрока «Челси» вместо Альвареса

«Барса» была готова заплатить 100 млн евро за Альвареса, но «ПСЖ» может предложить еще больше. Каталонцы переключились на Жоао Педро, форварда «Челси» оценивают в 70 млн (Mundo Deportivo)
«Барселона» может подписать Жоао Педро вместо Хулиана Альвареса.
Как сообщает Mundo Deportivo, форвард «Атлетико» долгое время был главной целью каталонцев для укрепления атаки, но теперь клуб может переключиться на другие варианты из-за трудностей с трансфером аргентинца.
Утверждается, что «блауграна» была готова заплатить за Альвареса около 100 миллионов евро, но «ПСЖ» может предложить еще более крупную сумму. Мадридцы смирились с тем, что не смогут удержать игрока, но предпочитают не продавать его прямому конкуренту.
Сейчас спортивный директор «Барселоны» сосредоточился на кандидатуре нападающего «Челси» Жоао Педро, его трансфер оценивается в 70 миллионов евро. Каталонцы уже связались с представителями бразильца и приложат все усилия, чтобы подписать его – особенно если лондонский клуб не сможет выйти в еврокубки по итогам сезона.
В текущем сезоне АПЛ Жоао Педро провел 34 матча, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
