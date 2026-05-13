Глава Ла Лиги обвинил президента «Реала» во лжи

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил во лжи президента «Реала» Флорентино Переса после его слов о том, что лига спонсировала СМИ, дискредитирующие клуб.

На вчерашней пресс-конференции Перес заявил: «ABC принадлежит Vocento. Они создали Relevo, вы знаете, что это, верно? По соглашению с Ла Лигой они посвятили себя созданию цифровой газеты, которая потеряла 25 миллионов евро за время своего существования, и когда Ла Лига перестала платить, они обратились к Telefónica и Telecinco, чтобы узнать, готовы ли те стать спонсорами. Их единственной целью были нападки на «Реал» и его президента»