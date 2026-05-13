Глава Ла Лиги обвинил президента «Реала» во лжи

Тебас о словах Переса, что Ла Лига платила СМИ за дискредитацию «Реала»: «Они культивируют ложь и виктимность. Я фанат «Мадрида», и я в ступоре»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил во лжи президента «Реала» Флорентино Переса после его слов о том, что лига спонсировала СМИ, дискредитирующие клуб.

На вчерашней пресс-конференции Перес заявил: «ABC принадлежит Vocento. Они создали Relevo, вы знаете, что это, верно? По соглашению с Ла Лигой они посвятили себя созданию цифровой газеты, которая потеряла 25 миллионов евро за время своего существования, и когда Ла Лига перестала платить, они обратились к Telefónica и Telecinco, чтобы узнать, готовы ли те стать спонсорами. Их единственной целью были нападки на «Реал» и его президента»

«Это ложь. Иногда он называет одну сумму, иногда другую. Они даже жаловались на нас в Национальный спортивный совет… Это абсолютная ложь. Они культивируют ложь и виктимность. Учитывая успехи Флорентино Переса в бизнесе и то, что он сделал для истории «Реала»… Я фанат «Мадрида», и сейчас я в ступоре. Мне жаль «Реал», нельзя продолжать распространять ложь», – сказал Тебас.
