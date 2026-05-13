На футболиста "Галатасарая" напали в торговом центре

Уругвайский полузащитник турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Лукас Торрейра подвергся нападению в Стамбуле при выходе из кафе в торговом центре. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

По данным источника, нападавший заявил, что действовал из личных мотивов: по его словам, конфликт возник из-за его подруги, к которой проявил интерес футболист. При этом Торрейра утверждает, что речь идет о его подруге, а ранее суд уже запрещал нападавшему приближаться к ней в течение 45 дней.

Подозреваемый задержан, суд в ближайшее время определит меру пресечения. Сообщается, что ранее он уже привлекался к ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений.

Торрейре 30 лет. Он перешел в "Галатасарай" из лондонского "Арсенала" в 2022 году. Ранее он также выступал за итальянские клубы "Фиорентина", "Пескара" и "Сампдория" и испанский "Атлетико".