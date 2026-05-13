Иранский нападающий готов вернуться в РПЛ

Азмун готов вернуться в РПЛ, сообщил агент форварда: «Сердар всегда был интересен российским клубам. Если поступит хорошее предложение, мы его рассмотрим»
Сердар Азмун готов вернуться в Мир РПЛ, сообщил агент иранского форварда Мехди Хагитали.
В России Азмун выступал за «Зенит», «Рубин» и «Ростов». Сейчас 31-летний футболист играет за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.
«Сердар всегда рад вернуться в Россию! Возвращение этим летом, конечно, возможно. Если поступит хорошее предложение от клуба из РПЛ, то мы его рассмотрим. На данный момент конкретных предложений по Азмуну нет, но он всегда был интересен российским клубам», – сказал Хагитали.
