Глава ФТР ждет чемпионства «Спартака»

Тарпищев: «Каждый день жду чемпионства «Спартака». В следующем сезоне это реально, если будет монолитный коллектив внутри»
Глава Федерации тенниса России и болельщик футбольного «Спартака» Шамиль Тарпищев заявил «Матч ТВ», что считает реальным чемпионство «красно‑белых» в следующем сезоне МИР РПЛ.
В понедельник «Спартак» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 2:1. «Красно‑белые» (51 очко) по итогам 29 туров МИР РПЛ занимают четвертое место в турнирной таблице, у идущего третьим «Локомотива» 53 очка.
— Насколько вы заждались чемпионства «Спартака»?
— Каждый день жду (смеётся).
— Реально ли это в следующем сезоне?
— При таком составе — реально, если будет монолитный коллектив внутри. Проблема иностранных тренеров — это контакт с игроками.
— Возможная бронза по итогам сезона — достойный результат?
— Кубок и бронза — достойно, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».
В заключительном туре московская команда 17 мая сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо». 24 мая «красно‑белые» в Москве встретятся с «Краснодаром» в Суперфинале FONBET Кубка России.
