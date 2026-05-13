Глава ФТР ждет чемпионства «Спартака»

Глава Федерации тенниса России и болельщик футбольного «Спартака» Шамиль Тарпищев заявил «Матч ТВ», что считает реальным чемпионство «красно‑белых» в следующем сезоне МИР РПЛ.

В понедельник «Спартак» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 2:1. «Красно‑белые» (51 очко) по итогам 29 туров МИР РПЛ занимают четвертое место в турнирной таблице, у идущего третьим «Локомотива» 53 очка.

— Насколько вы заждались чемпионства «Спартака»?

— Каждый день жду (смеётся).

— Реально ли это в следующем сезоне?

— При таком составе — реально, если будет монолитный коллектив внутри. Проблема иностранных тренеров — это контакт с игроками.

— Возможная бронза по итогам сезона — достойный результат?

— Кубок и бронза — достойно, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

В заключительном туре московская команда 17 мая сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо». 24 мая «красно‑белые» в Москве встретятся с «Краснодаром» в Суперфинале FONBET Кубка России.

