Губерниев назвал желательного тренера ЦСКА

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что Дмитрий Игдисамов продолжит работу в ЦСКА.

- Матч ЦСКА и "Локомотива" определяет судьбу бронзы, на которую претендует и "Спартак". Очень хороший матч. Надеюсь, что Игдисамов продолжит работу в ЦСКА. Очень топлю за наших тренеров, хотя в этой игре буду больше переживать за "Локомотив", чтобы он стал третьим призером, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

В воскресенье, 17 мая, ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Локомотив" в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги. После 29 сыгранных туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 48 набранными очками, "железнодорожники" располагаются на третьей строчке с 53 баллами в своем активе.

Напомним, что в мае ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов.