Экс-футболист оценил возможный трансфер Кисляка в ПСЖ

Экс-футболист "Краснодара" Павел Мамаев прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в "ПСЖ".

"Для меня новости об интересе "ПСЖ" неудивительны. Если это действительно так, я буду очень рад. Матвею это очень поможет развиться. Складывается такое ощущение, что у него безграничный потенциал", - сказал Мамаев "Чемпионату".

20-летний Кисляк является воспитанником академии "армейцев". За основную команду хавбек выступает с 2024 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029-го.

В этом сезоне футболист провел в красно-синей футболке 41 матч во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач на партнеров. Transfermarkt оценивает россиянина в 20 миллионов евро.