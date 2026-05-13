Экс-футболист оценил возможный трансфер Кисляка в ПСЖ

Мамаев высказался о возможном трансфере Кисляка в "ПСЖ"
Экс-футболист "Краснодара" Павел Мамаев прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в "ПСЖ".
20-летний Кисляк является воспитанником академии "армейцев". За основную команду хавбек выступает с 2024 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029-го.
В этом сезоне футболист провел в красно-синей футболке 41 матч во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач на партнеров. Transfermarkt оценивает россиянина в 20 миллионов евро.