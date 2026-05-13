Мостовой назвал лучшего ассистента в истории РПЛ

Мостовой о лучшем ассистенте РПЛ: «У меня голевых «Барсе» и «Реалу» в 2 раза больше, чем у многих за карьеру, но тогда никто не считал. Можно вспомнить Титова и Цымбаларя в «Спартаке», Аршавина в «Зените»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, кого он считает лучшим ассистентом в истории российского чемпионата.
Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян повторил рекорд Дмитрия Лоськова, Халка и Максима Глушенкова по отданным голевым передачам за сезон в РПЛ – 16.
«Когда я играл в Европе, особенно не следил за чемпионатом России. Когда вернулся, то было много хороших ассистентов. Но в то время никто не считал голевые, в отличие от хоккея. Когда комментировал класико, ведущий сказал, что по статистике у меня против этих команд голевых в два раза больше, чем голов. Но в то время эту статистику никто не считал. У меня голевых «Барселоне» и «Реалу» в два раза больше, чем у многих за карьеру. Хорошо, что сейчас стали считать статистику. Сперцян – молодец, хорошее достижение. Во времена гегемонии «Спартака», думаю, было много распасовщиков. Представляю, сколько Егор Титов отдавал и Илья Цымбаларь. В «Зените» можно вспомнить Аршавина. Трудно сравнивать прошлое и нынешнее время», – сказал Мостовой.
