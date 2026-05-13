Павлюченко назвал худшего легионера в истории «Спартака»

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал Окона Фло Эссиена худшим легионером в истории красно-белых и рассказал историю, связанную с этим игроком.

— Их столько было, что я уже фамилии позабывал. Худший…

— Огунсанья, Фло…

— А, Фло я помню! Я помню, он у меня ещё воровал носки тренировочные, я у него забирал. Я ему говорю: «Они подписанные». Моей фамилией подписаны носки тренировочные. Я говорю: «Чего ты их надел?» Он, такой: «Ну, я свои не нашёл, твои надел». Я говорю: «А я в чём буду тренироваться?» Вот он [худший]! Фло! — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год. В составе красно-белых футболист трижды становился серебряным призёром чемпионата России и выигрывал Кубок страны.