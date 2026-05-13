Черевченко: «Локомотив» ниже уровнем «Зенита» и «Краснодара»

Бывший тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своим мнением об игре команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Локомотив мог бы находиться повыше в турнирной таблице, но для него третье место – отличный результат. Сейчас опередить «Краснодар» и «Зенит» практически нереально. Кто лучший тренер сезона? Все молодцы. Никого не буду выделять» - заявил Черевченко.

В матче 29 тура чемпионата России «Локомотив» дома победил калининградскую «Балтику» со счётом 1:0 Единственный гол железнодорожников забил нападающий Александр Руденко. «Локомотив» благодаря этой победе сумел прервать свою серию без выигрышей, которая длилась три игры.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место с 53 очками. Команда Михаила Галактионова опережает на два очка «Спартак». Для завоевания бронзовых медалей железнодорожникам необходимо не проиграть в заключительным туре чемпионата ЦСКА. При равенстве очков с «Спартаком» «Локомотив» опередит красно-белых по личным встречам.

Игра против ЦСКА пройдёт 17 мая на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 18:00 по московскому времени.