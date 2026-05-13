Выяснилось, рассматривает ли Головин уход из «Монако»

Головин не рассматривает уход из «Монако» после непопадания клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не намерен покидать клуб, несмотря на непопадание монегасков в Лигу чемпионов на следующий сезон, заявил «Матч ТВ» агент игрока Александр Клюев.
В матче 33‑го тура чемпионата Франции «Монако» уступил «Лиллю» со счетом 0:1. Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 59‑й минуте. Из‑за этого поражения монегаски потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов в сезоне‑2026/27.
— «Монако» не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Не разговаривали ли с Александром по поводу возможного ухода в другой клуб?
— Саша очень важен для «Монако», руководства и болельщиков клуба. У него длительный контракт с «Монако». Он все сделает, чтобы команда в следующем сезоне попала в Лигу чемпионов, сосредоточится на этом, — сказал Клюев «Матч ТВ».
Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Его нынешний контракт с клубом из чемпионата Франции действует до 30 июня 2029 года.
В текущем сезоне 29‑летний россиянин провел 35 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил пять голов и отметился шестью результативными передачами.
