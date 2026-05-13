ПСЖ сыграет с «Лансом» в форме с Лабубу

«ПСЖ» представит коллаборацию с Лабубу (бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров – Спортс’‘) на сегодняшнем матче.

© Sports.ru

Команда Матвея Сафонова сыграет в гостях с «Лансом» в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1. Встреча пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Сегодня вечером в матче против «Ланса» на форме «Пари Сен-Жермен» будет использован специальный принт, вдохновленный Лабубу. Эта инициатива демонстрирует стремление клуба укрепить свои позиции на стыке спорта, моды и современной культуры, а также продолжить свое международное влияние благодаря активностям под лозунгом Ici C’est Paris – La Maison», – говорится в сообщении «ПСЖ».