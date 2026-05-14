Комментатор Генич объяснил поведение вратаря «Пари НН»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что на словесной тираде вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в адрес болельщиков сказались эмоции, но по высказанному понятно отношение команды к бывшему главному тренеру Алексею Шпилевскому.

В понедельник «Пари НН» в домашнем матче 29‑го тура МИР РПЛ уступил ЦСКА со счетом 1:2. Во время игры и после матча Медведев нецензурно высказался в адрес болельщиков, поднявших плакат в поддержку Шпилевского. Вратарь в грубой форме призвал их не приходить на стадион. КДК РФС возбудил дело в отношении футболиста по материалам СМИ.

В среду Медведев извинился перед болельщиками. «Пари НН» сообщил, что футболист понес административное наказание и взял на себя расходы на организацию выезда для болельщиков в Казань.

— Высказывание Медведева? Прорвало, подгорело, накипело. Весь сезон команда находится в нервном состоянии, по словам Никиты становится понятно, что команда не воспринимала Шпилевского. Я не был в раздевалке «Пари НН», но мне кажется, что тренер винил в результатах игроков, а им очень не нравится, когда подобное происходит. Ощущение, что футболисты долго терпели, а при решении об отставке Шпилевскому, которая стала несвоевременной, руководство клуба советовалось с ними. Проиграли‑то кому перед увольнением Шпилевского? «Спартаку», одной из лучших команд весны, и пропустили после рикошета.

Наверное, игроки думали, когда тренер на них все валил, так: это ты привел нас в эту задницу с этим огромным количеством трансферов, новомодными схемами, непонятными решениями по ходу игры.

— Но команда провела внизу таблицы и прошлый сезон.

— Футболиста куда не целуй, у него всюду слово на букву Ж. Виноват всегда будет Ганчаренко, Шпилевский, другой тренер. И футболистам порой проще списать на решения тренеров, а не на свои действия.

Что касается плакатов, как понимаю, в Нижнем Новгороде сформировалась какая‑то группа болельщиков или болельщиц, которым Алексей Николаевич был симпатичен как тренер, как человек. Он красиво говорил, улыбался, может, подходил фотографироваться, раздавал автографы, и людям нравилось, что такой тренер с европейским подходом возглавляет команду. Им, может и все равно, играет «Пари НН» в РПЛ или Первой лиге, но тренера они поддерживали.

Скажу так: когда Шпилевского собирались уволить, группа инициативных женщин создали петицию, чтобы отстоять тренера. Представительница этой группы писала мне, чтобы мы осветили это на телевидении. И эти люди, видимо, пришли на стадион с плакатом или плакатиками в поддержку Шпилевского. Конечно, это не тот плакат, который должен выводить из себя вратаря, который «два года рвет жопу за команду». Это чистые эмоции Никиты, у него накипело. Будь другой результат, он, может быть и не подошел к трибунам. Думаю, он сам понимает, что не прав, — сказал Генич «Матч ТВ».

«Пари НН» за тур до окончания чемпионата России занимает предпоследнее место в таблице. Команда может попасть в стыковые матчи в случае победы над «Рубином» и поражении махачкалинского «Динамо» в игре со «Спартаком».

