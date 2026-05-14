Объявлены комментаторы, которые будут работать на матчах 30‑го тура РПЛ

Комментаторы Роман Нагучев и Михаил Меламед будут работать на матче заключительного, 30‑го тура МИР РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом», сообщается в Telegram‑канале телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Игру «Краснодар» — «Оренбург» будут в паре комментировать Михаил Моссаковский и Дмитрий Шнякин.
Матчи с участием «Зенита» и «Краснодара», которые определят исход чемпионской гонки, покажут «Матч! Страна» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.
Эфир федерального канала «Матч ТВ», посвященный 30‑му туру, будут вести Константин Генич и Дмитрий Жичкин.
На остальные матчи тура назначены следующие комментаторы:
«Крылья Советов» — «Акрон»: Александр Неценко, Дмитрий Коптев («Матч! Арена»);
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: Александр Аксенов («Матч! Футбол 2»);
ЦСКА — «Локомотив»: Роман Трушечкин, Александр Пойда («Матч! Футбол 1»);
«Рубин» — «Пари НН»: Роман Титов («Матч! Игра»);
«Сочи» — «Ахмат»: Олег Пирожков («Матч! Боец»);
«Пари НН» — «Динамо»: Артем Шмельков, Петр Денисов («Матч! Футбол 3»).
Прямые трансляции всех матчей 30‑го тура РПЛ смотрите 17 мая с 17:55 (мск) на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.