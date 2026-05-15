Тренер «Балтики» допустил, что возглавит ЦСКА

Талалаев о ЦСКА: «Исключать совместную работу не стал бы. Знакомые после драки становятся друзьями, как правило»
Тренер «Балтики» Андрей Талалаев допустил, что в будущем возглавит ЦСКА, несмотря на конфликт с армейцами в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:0).
— В СМИ обсуждался интерес к вам со стороны ЦСКА. К вам обращались из этого клуба?
— Нет.
— А вообще возможен ваш союз с ЦСКА после истории в очном матче и слов Бабаева, который посоветовал вам обратиться к психотерапевту?
— Вы придаете очень большое значение словам. Я воспитан на том, что мужчины должны придавать значение поступкам.
Не согласен с оценкой, которую дали моему поступку, и дисквалификацией. С моей стороны не было никакой провокации. Я просто выбил мяч.
Что касается слов Бабаева — у каждого в футболе есть свое мнение. Роман Юрьевич меня не знает, поэтому, думаю, ему сложно оценивать меня и мои поступки. Ошибки совершают все. Но исключать возможность общения или совместной работы я не стал бы. Вот вы когда-нибудь дрались во дворе?
— Было дело.
— Как правило, знакомые после драки становятся друзьями. Я с моим лучшим другом на футбольной площадке постоянно вступал в конфликты, иногда — феерически. Поэтому придавать большую значимость словам Бабаева, сказанным после поступка, особого смысла нет, – сказал Талалаев.
